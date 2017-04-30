10 полицейских пострадали после матча «Вольфсбург» – «Бавария» из-за атаки фанатов гостей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бавария

Фанаты «Баварии» после гостевого матча 31-го тура бундеслиги с «Вольфсбургом» (6:0) напали на сотрудников органов правопорядка. В результате победы в 31 туре Бундеслиги «мюнхенцы» досрочно стали чемпионами Германии.

Болельщики мюнхенского клуба забросали полицейских бутылками и стаканами, из-за чего пострадали десять человек.

Также ранения получили фанат «Баварии» и сотрудник службы безопасности. Четверо подозреваемых в нападении находятся под стражей.

«Бавария» после победы над «Вольфсбургом» стала 27-кратным чемпионом Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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