10-летняя дочь одного из руководителей ФИФА получила 2 млн евро незадолго до выборов страны-хозяйки ЧМ-2022

Автор: Евгений Морозов 0

ФИФА

Независимый американский юрист Майкл Гарсия выявил подозрения в коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Причем в коррупционной схеме замешан ребенок.

Так, утверждается, что 10-летняя дочь одного из руководителей ФИФА получила платеж в размере 2 миллионов евро незадолго до того, как ЧМ-2022 был отдан Катару.

Кроме того, один из членов исполнительного комитета ФИФА по электронной почте поблагодарил организаторов катарской заявки за перевод нескольких сотен тысяч евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

В Дохе открыли первый стадион ЧМ-2022

Президент DFB о ЧМ-2022 в Катаре: «Крупные турниры не должны проходить в странах, активно поддерживающих террор»

Мутко

ФИФА уволила чиновника, который не допустил Мутко до выборов в совет федерации

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 