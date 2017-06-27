10-летняя дочь одного из руководителей ФИФА получила 2 млн евро незадолго до выборов страны-хозяйки ЧМ-2022

Независимый американский юрист Майкл Гарсия выявил подозрения в коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Причем в коррупционной схеме замешан ребенок.

Так, утверждается, что 10-летняя дочь одного из руководителей ФИФА получила платеж в размере 2 миллионов евро незадолго до того, как ЧМ-2022 был отдан Катару.

Кроме того, один из членов исполнительного комитета ФИФА по электронной почте поблагодарил организаторов катарской заявки за перевод нескольких сотен тысяч евро.

Фото: Global Look Press

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