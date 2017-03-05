10 клубов планируют усилиться отсидевшим за убийство вратарем

Бразильский голкипер Бруно вышел на свободу после отбывания тюремного срока за организацию убийства. В услугах экс-футболиста «Фламенго» заинтересован целый ряд проффесиональных команд.

В 2010 году Бруно обвинили в убийстве своей любовницы. Первоначально игрок получил 22-летний срок лишения свободы, однако за примерное поведение 32-летнему Бруно сократили заключение до 7 лет. Через несколько дней после выхода из тюрьмы в услугах голкипера заинтересовались около 10 клубов, об этом сообщил агент игрока.

Как известно, девушка Бруно была убита, а позже расчленена. Тело любовницы было скормлено собакам игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal