Маурицио Сарри – первый тренер «Челси», не проигравший в 9 стартовых матчах чемпионата Англии

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Челси» сыграл вничью в матче 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Эта игра оказалась значимой для тренера «синих» Маурицио Сарри.

Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри, принявший команду летом, в девяти своих первых матчах в премьер-лиге одержал шесть побед и трижды сыграл вничью.

Итальянец стал первым тренером в истории «Челси», не потерпевшим ни одного поражения в девяти стартовых матчах в АПЛ.

Сарри превзошел достижение, которые он ранее делил с Жозе Моуринью и Луисом Фелипе Сколари (8 матчей без поражений).

Фото: Global Look Press
Источник: Squawka

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