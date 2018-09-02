Хулен Лопетеги: «Почему Бензема не может стать лучшим бомбардиром примеры?»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Хулен Лопетеги

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромную победу команды в матче 3-го тура примеры против «Леганеса» (4:1). Он также высказался о некоторых игроках команды.

«Кейлор (Навас —  прим.) провел отличный матч в «Жироне», и он лучший по версии УЕФА. Посмотрим, что произойдет, наши решения увидите на поле, хотя у нас есть кое-какие мысли о том, что мы собираемся делать. У нас есть три великолепных вратаря, и мы постараемся найти лучшее решение.

Мы хорошо сыграли. Была путаница, потому что они сравняли счет, мы начали торопиться, но все же удалось отлично провести второй тайм».

Также тренер поделился своим мнением о нападающем «бланкос» Кариме Бензема: «Я никого не переделывал, Бензема – отличный игрок и всегда был им. Он получил больше уверенности и помогает команде.

Почему он не может стать лучшим бомбардиром примеры? Почему он не может забить 30 или 40 голов? Самое главное – это команда, ведь голы – результат командной работы».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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