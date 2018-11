В Египте появилась статуя Салаха

В Египте появилась статуя одного футболиста. Им оказался форвард «Ливерпуля» и национальной сборной Мохамед Салах.

Статую показали в Шарм-эль-Шейхе на молодежном форуме. Она должна была представлять собой символ надежды для египетской молодежи. Однако статуя понравилась не всем.

A new @MoSalah statue was unveiled today… And it's different? 😂pic.twitter.com/NY17yhRxyl

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 4, 2018