«Урал» договорился с Максимом Григорьевым о трансфере

Автор: Алена Груздева 0

 

РФПЛ. 21 тур. Спартак-Оренбург, 3:2. Москва, Открытие Арена, 3 апреля 2017 г.

Максим Григорьев расторг соглашение с «Ростовом» по согласию сторон. На данный момент известно, что 27-летний полузащитник находится в финальной стадии переговоров с «Уралом».

Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу, — прокомментировал ситуацию главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

В 2014 году Максим Григорьев на правах аренды отправился в «Ростов» из московского «Локомотива». В прошлом году полузащитник подписал полноценный контракт с ростовчанами

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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РФПЛ. 21 тур. Спартак-Оренбург, 3:2. Москва, Открытие Арена, 3 апреля 2017 г.

Максим Григорьев ушел из «Ростова»

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