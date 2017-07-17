«Урал» договорился с Максимом Григорьевым о трансфере

Максим Григорьев расторг соглашение с «Ростовом» по согласию сторон. На данный момент известно, что 27-летний полузащитник находится в финальной стадии переговоров с «Уралом».

Ясность должна наступить завтра, специалисты селекционного отдела ведут необходимую работу, — прокомментировал ситуацию главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

В 2014 году Максим Григорьев на правах аренды отправился в «Ростов» из московского «Локомотива». В прошлом году полузащитник подписал полноценный контракт с ростовчанами

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС