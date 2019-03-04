Джейми Каррагер: «Вирджил Ван Дейк должен стать лучшим игроком года в Англии»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко отозвался о защитнике «красных» Вирджиле ван Дейке. Эксперт дал оценку игроку после матча мерсисайдцев с «Эвертоном».

«Ван Дейк сыграл невероятно. Думаю, он должен стать лучшим игроком года в Англии. Может, еще рано об этом судить, но если бы ван Дейка не было на поле, «Эвертон» бы, думаю, выиграл.

Такое ощущение, что он играет против детей. Ему противостоят топ-футболисты Европы и английской Премьер-лиги, но ему все дается легко. Словно неразрешимых задач для него не существует. Все выглядит так, будто он может еще прибавить», — сказал Каррагер.

Ван Дейк стал игроком «Ливерпуля» 1 января прошлого года, трансфер игрока стал самым дорогим среди защитников. Ранее голландец выступал за «Саутгемптон», шотландский «Селтик» и голландский «Гронинген».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports