«Ливерпуль» впервые в своей истории начал сезон с 7 побед подряд

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура английской премьер-лиги — 3:0. Этой победой «красные» поставили новый рекорд клуба.

Seven straight wins to start the season sets a new club record. 🙌https://t.co/wZI6kQfmkW

— Liverpool FC (@LFC) September 22, 2018