УЕФА запустил голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На звание претендуют несколько игроков топ-клубов.

Награду может получить Лионель Месси («Барселона»). Нападающий забил мяч и сделал ассист в игре против ПСВ (2:1). Арьен Роббен («Бавария»). Футболист оформил дубль в ворота «Бенфики» (5:1). Дрис Мертенс («Наполи») также стал автором двух мячей в ворота «Црвены Звезды» (3:1). А также Максвелл Корне («Лион»), который сделал дубль в матче с «Манчестер Сити» (2:2).

Проголосовать за лучшего игрока недели можно на официальном сайте УЕФА

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА