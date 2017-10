Леонид Слуцкий стал тренером тура в Чемпионшипе

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером недели в Чемпионшипе. Это первое достижение для российского специалиста в Англии.

Под руководством Слуцкого «тигры» в 11-м туре разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. В команду недели также вошел полузащитник команды Камил Гросицкий, отметившийся голом и результативной передачей.

«Халл» занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 12 очков. Следующий матч коллектив Слуцкого проведет против «Норвич Сити».

TEAM OF THE WEEK! 🌟

Not easy to narrow this one down! Here's our selection of stand-out performers >> https://t.co/EBBL8HljMo pic.twitter.com/So6BFa9HUZ

— EFL (@EFL) October 2, 2017