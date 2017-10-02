Леонид Слуцкий стал тренером тура в Чемпионшипе

Автор: Никита Воробьев 0

Слуцкий

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признан лучшим тренером недели в Чемпионшипе. Это первое достижение для российского специалиста в Англии.

Под руководством Слуцкого «тигры» в 11-м туре разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. В команду недели также вошел полузащитник команды Камил Гросицкий, отметившийся голом и результативной передачей.

«Халл» занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 12 очков. Следующий матч коллектив Слуцкого проведет против «Норвич Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: EPL

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