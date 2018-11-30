Сеск Фабрегас: «Я — игрок «Челси» и поэтому счастлив»

Автор: Дарья Григорьева 0

Фабрегас

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал слухи о своем возможном переходе в другой клуб. Футболист также поделился планами на будущее.

«У «Челси» хороший состав с большим количеством сильных игроков. Я — игрок «Челси» и поэтому счастлив. Но очевидно, что каждый футболист хочет играть больше.

Я не разговаривал ни с кем о своей ситуации. Контракт с клубом истекает в конце сезона, и мной могут заинтересоваться другие клубы уже в январе. Останусь ли я в «Челси» до конца сезона? В настоящий момент могу сказать, что да, останусь» — заявил Фабрегас.

Напомним, что Сеск Фабрегас перешел в «Челси» в 2014 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел три матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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