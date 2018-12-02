Салах назвал свою главную цель в этом сезоне

Автор: Дарья Григорьева 0

Мохамед салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о шансах команды в чемпионате Англии. Футболист назвал и свою главную цель на этот сезон. 

«Моя главная цель на этот сезон – выиграть что-то с клубом. Это будет огромным достижением как для команды, так и для игроков. Это мечта для города и болельщиков. Так что в этом сезоне нужно что-то делать. Что касается меня, то я хочу выиграть АПЛ по итогам сезона. Последний матч на «Энфилде» у нас 12 мая, в этот день хочется, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом» — заявил Салах.

Напомним, что «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ занимает второе место с 33 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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