Александр Головин поддержал Александра Кокорина

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин выступил в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла. Сейчас братья находятся под арестом.

Он выложил фотографию братьев в Instagram Stories, сопроводив публикацию хэштегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой, #СашаКириллМысВами

Напомним, что Кокорин, его младший брат Кирилл, а также игрок «Краснодара» Павел Мамаев, находятся под стражей в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы. Ориентировочно 5 февраля в Тверском районном суде Москвы состоится очередное слушание по делу.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Головина