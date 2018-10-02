Погба игнорирует Моуринью на тренировках

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен уйти из команды зимой, если до того времени не будет уволен главный тренер Жозе Моуринью. Об этом футболист рассказал своим одноклубникам.

Раскол между французом и португальцем только нарастает. Стало известно, что на тренировке Погба избегает Моуринью и не разговаривает с ним.

Ранее появилась информация, что у главного тренера «манкунианцев» также возникли напряженные отношения с Алексисом Санчесом.

На данный момент, «Манчестер Юнайтед» занимает 10-ю позицию в АПЛ, имея в активе 10 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun