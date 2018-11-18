Тульский «Арсенал»выступил за введение VAR

Автор: Дарья Григорьева 0

Арсенал-Оренбург

«Арсенал» выступил за внедрение VAR в российский чемпионат со следующего сезона. Ситуацию прокомментировал генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.

«Мы только за то, чтобы VAR был. Технически мы понимаем, что надо, но с экономической точки зрения, по цифрам, мы не знаем. Нам никто не говорил. Большинство проголосовали за внедрение VAR. По-моему, «Урал» и еще кто-то не проголосовали. Насколько я помню, была пара-тройка клубов, которые были против или воздержались, но мы однозначно за». — заявил Балашов.

Напомним, что 12 ноября впервые руководители и тренеры клубов РПЛ встретились с руководством лиги и обсудили некоторые вопросы, включая внедрение системы видеоповторов.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 9 августа 2017 г.

Футболист тульского «Арсенала» поддержал Александра Кокорина

Арсенал Тула

«Арсенал» нашел своего Ибрагимовича

Олег Кононов

«Спартак» может заплатить за Олега Кононова 1 млн евро

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 