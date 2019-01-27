Андер Эррера: «Если я заслужу новый контракт, то мы его заключим»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом. Также футболист рассказал, что у него сейчас в приоритете.

«Я не буду говорить о моем контракте. У нас сейчас происходят более важные вещи, чем мой контракт, поэтому я просто стараюсь показывать хорошую игру.

«Мой приоритет – победа над «Бернли» и «Лестером». Если я заслужу новый контракт, то мы его заключим. Я не эгоистичный парень, я хочу, чтобы команда продолжала побеждать. Я не схожу с ума из-за своего контракта.

Мы не должны сходить с ума от положения команды в турнирной таблице. Впереди еще много туров, поэтому мы идем от матча к матчу. Каждая игра ставит перед нами новые задачи и новые проблемы, которые нужно решать.

Если мы будем показывать свою лучшую игру, мы сможем победить кого угодно. У нас достаточно мастерства для этого», – сказал Эррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com