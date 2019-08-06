«ПСЖ» предложил сразу трем клубам арендовать Неймара

Французский клуб может расстаться с бразильским форвардом. Парижане хотят отдать своего лидера в аренду.

Выбор «ПСЖ» пал на «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». Однако, ни один из клубов пока не начал вести переговоры с футболистом.

В частности, французы предложили «МЮ» взять Неймара в аренду за 20 млн евро. Английский клуб дал отказ, так как считает неподъемными условия личного контракта бразильца.

«Ювентус» был готов рассмотреть вариант с переходом 27-летнего нападающего. В то время, как сам игрок отказался переходить в итальянский клуб, из-за желания вернуться в «Барселону».

В прошедшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es