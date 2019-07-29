Нелсон Семеду может перейти в «Манчестер Сити»

Автор: Анатолий Акулов 0

Португальский защитник может продолжить карьеру в Англии. 25-летним защитником интересуется «Манчестер Сити».

Отмечается, что несколько дней назад «горожане» сделали запрос по игроку сборной Португалии. Однако, каталонцы потребовали полную выплату отступных в размере 100 миллионов евро.

Ранее «Барса» уже отклонила предложение по Семеду со стороны «Атлетико». Руководство «сине-гранатовых» намерено продлить с футболистом контракт.

Действующее соглашение рассчитано до 2022 года. В прошедшем сезоне Нелсон провел 26 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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