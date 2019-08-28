Надпись с призывом об уходе Поля Погба появилась перед тренировочным полем «Манчестер Юнайтед»

Автор: Анатолий Акулов 0

Болельщики манкунианцев недовольны сложившейся ситуацией вокруг возможного ухода хавбека Поля Погба. Поклонники «МЮ» призвали французского полузащитника определиться со своим будущим в команде.

Сегодня на одном из знаков перед тренировочной базой клуба вандалы сделали надпись, в которой обратились к одному из лидеров команды. Болельщики написали фразу «Pogba Out», тем самым выразив свое негативное отношение к слухам о трансфере футболиста.

Напомним, ранее хавбек Поль Погба подвергся расистским оскорблениям в твиттере. Сообщается, что 26-летним игроком интересуется мадридский «Реал».

В прошедшем сезоне Поль провел 35 матчей в чемпионате Англии. В его активе 13 голов и 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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