Надпись с призывом об уходе Поля Погба появилась перед тренировочным полем «Манчестер Юнайтед»

Болельщики манкунианцев недовольны сложившейся ситуацией вокруг возможного ухода хавбека Поля Погба. Поклонники «МЮ» призвали французского полузащитника определиться со своим будущим в команде.

Сегодня на одном из знаков перед тренировочной базой клуба вандалы сделали надпись, в которой обратились к одному из лидеров команды. Болельщики написали фразу «Pogba Out», тем самым выразив свое негативное отношение к слухам о трансфере футболиста.

Напомним, ранее хавбек Поль Погба подвергся расистским оскорблениям в твиттере. Сообщается, что 26-летним игроком интересуется мадридский «Реал».

'Pogba Out' has been sprayed onto a sign outside Manchester United's training ground.

