Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

Вчера голкипер «Порту» Икер Касильяс сыграл в матче чемпионата Португалии против «Белененсеша». Эта встреча стала для испанца исторической.
Касильяс провел 1000-ю игру в своей профессиональной карьере. В итоге «драконы» проиграли своему сопернику — 0:2. 36-летний вратарь провел 725 матчей за «Реал», 167 – за сборную Испании и 108 – за «Порту».
👏 1⃣0⃣0⃣0⃣ jogos de @IkerCasillas
⚪ 1.º jogo: Athletic Bilbao-Real Madrid (12/09/1999)
🔵 1000.º jogo: CF Belenenses-FC Porto (02/04/2018)#FCPorto #IkerCasillas1000 @realmadrid @rfef pic.twitter.com/aJRjmTiGRs
— FC Porto (@FCPorto) April 2, 2018
Свой первый официальный матч Икер провел 12 сентября 1999 года, сыграв за мадридцев в гостевом матче против «Атлетика» из Бильбао. Напомним, Икер перешел в «Порту» из «Реала» в 2015 году.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Порту»