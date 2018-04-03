Икер Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

Автор: Дмитрий Темников 0

Касильяс

Вчера голкипер «Порту» Икер Касильяс сыграл в матче чемпионата Португалии против «Белененсеша». Эта встреча стала для испанца исторической. 

Касильяс провел 1000-ю игру в своей профессиональной карьере. В итоге «драконы» проиграли своему сопернику — 0:2. 36-летний вратарь провел 725 матчей за «Реал», 167 – за сборную Испании и 108 – за «Порту».

Свой первый официальный матч Икер провел 12 сентября 1999 года, сыграв за мадридцев в гостевом матче против «Атлетика» из Бильбао. Напомним, Икер перешел в «Порту» из «Реала» в 2015 году.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Порту»

 

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