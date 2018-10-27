Моуринью не думает об отдыхе Ромелу Лукаку

Автор: Дарья Григорьева 0

Ромелу Лукаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не дает дополнительного времени для отдыха Ромелу Лукаку. Португалец прокомментировал свое решение.

«Если дадим отдохнуть Лукаку, то кто сыграет на позиции нападающего? Рэшфорд? А кто тогда будет играть на краю атаки? В данный момент у нас нет времени и возможности думать об усталости игроков. Выступают те, кто есть в наличии» — заявил Моуринью.

Напомним, что Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. За сезон 2018/19 футболист провел девять игр и забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку: «Жозе Моуринью заслуживает большего уважения»

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард: «Я все еще ребенок как тренер»

Жозе Моуриньо

Жозе Моуринью: «Знал, что у «МЮ» будут проблемы в серии пенальти из-за Джонса и Бейи»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 