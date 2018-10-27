Моуринью не думает об отдыхе Ромелу Лукаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не дает дополнительного времени для отдыха Ромелу Лукаку. Португалец прокомментировал свое решение.

«Если дадим отдохнуть Лукаку, то кто сыграет на позиции нападающего? Рэшфорд? А кто тогда будет играть на краю атаки? В данный момент у нас нет времени и возможности думать об усталости игроков. Выступают те, кто есть в наличии» — заявил Моуринью.

Напомним, что Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. За сезон 2018/19 футболист провел девять игр и забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports