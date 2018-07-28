«Челси» согласился продать Виллиана «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Willian

Полузащитник «Челси» Виллиан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 74 миллиона евро.

Руководство лондонского клуба согласилось продать «красным дьяволам» 29-летнего игрока сборной Бразилии. Сумма трансфера составит 66 млн фунтов (около 74 млн евро).

Напомним, ранее интерес к Виллиану проявляла «Барселона», которая предлагала за него «Челси» € 62 млн.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 36 матчах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

За «Челси» Виллиан играет с 2013 года. В лондонский клуб бразилец перешёл из «Анжи», где провёл меньше одного сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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