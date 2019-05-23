«Интер» интересуется Ромелу Лукаку и Виктором Мозесом

Автор: Дарья Григорьева 0

Ромелу Лукаку

В сферу интересов «Интера» вошли два футболиста чемпионата Англии. Итальянцы могут их подписать в межсезонье. 

«Нерадзурри» по окончании сезона должен возглавить бывший тренер «Челси» Антонио Конте.

Он рассчитывает на покупку форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Кроме того специалист видит в миланской команде полузащитника «синих» Виктора Мозеса, который сейчас на правах аренды выступает за «Фенербахче».

Напомним, бельгийский нападающий провел за «красных дьяволов» 32 встречи, забил 12 мячей и сделал одну голевую передачу. А нынешний игрок турецкого клуба сыграл 13 матчей, стал автором трех голов и отдал два результативных паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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