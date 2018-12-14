Усман Дембеле недоволен тем, что некоторые игроки «Барселоны» могут попросить перенести тренировку, а он – нет

Автор: Поршнев Тимофей 0

Усман Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле недоволен ситуацией с его опозданиями на тренировки команды. Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о регулярных нарушениях дисциплины со стороны француза.

21-летний форвард в недоумении от того, как оперативно СМИ получают сведения об этом. Он подозревает, что эти данные передает человек из клуба, но не понимает, кому это нужно, учитывая, что ранее другие футболисты сине-гранатовых тоже опаздывали на тренировки, но об этом не писали.

Более того, Дембеле также не понимает, почему по просьбам некоторых других игроков время тренировок иногда переносится, но у него такой возможности нет.

Футболист не переживает по поводу своей игры в матчах, но его волнует то, как к нему относятся в клубе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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