Матч «Нант» – «Сент-Этьен» был приостановлен на 9-й минуте ради акции, посвященной Эмилиано Сале

Автор: Поршнев Тимофей 0

Матч 22-го тура лиги 1 между «Нантом» и «Сент-Этьеном» был приостановлен на 9-й минуте. Минута была посвящена пропавшему футболисту «Нанта» Эмилиано Сале.

В течение минуты участники игры и болельщики аплодировали форварду «канареек» Эмилиано Сале, который пропал над Ла-Маншем во время перелета из Нанта в Великобританию. Он выступал за «Нант» под 9-м номером.

Болельщики «Нанта» подготовили перфоманс к игре, выложив перед стартовым свистком фамилию аргентинца на трибунах.

Сала в январе оформил переход в «Крадифф», а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». На обратном пути самолет с футболистом на борту пропал с радаров.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Нанта»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Кардифф» заплатит «Нанту» 17 миллионов евро за Эмилиано Салу

Семья Эмилиано Салы возобновила поиски пропавшего самолета, на котором летел футболист

На продолжение поисков Эмилиано Салы собрано 300 тыс. евро за два дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 