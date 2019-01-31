Матч «Нант» – «Сент-Этьен» был приостановлен на 9-й минуте ради акции, посвященной Эмилиано Сале

Матч 22-го тура лиги 1 между «Нантом» и «Сент-Этьеном» был приостановлен на 9-й минуте. Минута была посвящена пропавшему футболисту «Нанта» Эмилиано Сале.

В течение минуты участники игры и болельщики аплодировали форварду «канареек» Эмилиано Сале, который пропал над Ла-Маншем во время перелета из Нанта в Великобританию. Он выступал за «Нант» под 9-м номером.

Болельщики «Нанта» подготовили перфоманс к игре, выложив перед стартовым свистком фамилию аргентинца на трибунах.

Сала в январе оформил переход в «Крадифф», а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». На обратном пути самолет с футболистом на борту пропал с радаров.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Нанта»