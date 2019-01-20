«Челси» готов заплатить «Барселоне» 114 миллионов евро за Фелиппе Коутиньо

«Челси» заинтересован в приобретении бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Синие» готовы отдать за игрока большие деньги.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить £ 100 млн (около € 114 млн) за бразильского футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Фелиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 17 матчах за каталонскую команду в чемпионате Испании. Он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express