«Челси» готов заплатить «Барселоне» 114 миллионов евро за Фелиппе Коутиньо

Автор: Роман Шлуинский 0

Коутиньо

«Челси» заинтересован в приобретении бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Синие» готовы отдать за игрока большие деньги. 

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить £ 100 млн (около € 114 млн) за бразильского футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бразильского полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Фелиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 17 матчах за каталонскую команду в чемпионате Испании. Он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Express

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