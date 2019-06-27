«Манчестер Сити» видит в Иско замену Давиду Силве

«Манчестер Сити» начал поиски замены Давиду Силве. Испанец объявил, что по окончании следующего сезона покинет клуб.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде хавбека «Реала» Иско. Он считает испанца идеальной кандидатурой на замену соотечественнику и давно следит за ним.

Иско не будет игроком стартового состава «Реала» и может задуматься о своем будущем. Главный тренер команды Зинедин Зидан говорил, что рассчитывает на него, но «Реалу» придется продавать футболистов, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Мадридцы хотят выручить от продажи Иско не менее 80 миллионов евро, «Сити» может позволить себе заплатить эту сумму.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca