У тренера «Лиона» произошел уличный конфликт с фанатом, оскорбившим его дочь

«Лион» поддержал главного тренера команды Бруно Женезио. Специалист стал участником уличного конфликта на прошлой неделе.

В социальных сетях появились видео, на котором 52-летний специалист гонится за неизвестным человеком.

Сообщается, что зачинщиком потасовки мог быть болельщик «Лиона», который начал выкрикивать оскорбления в адрес дочери Женезио, увидев на улице тренера, отдыхавшего вместе с семьей в ресторане. Чем закончилась потасовка, неизвестно.

«Лион» со вчерашнего дня оказывает поддержку Бруно Женезио и его семье в связи с инцидентом, произошедшим в субботу. Мы осуждаем его самым жестким образом.

Клуб не хотел давать комментарии ранее, чтобы не поддерживать шумиху, которую некоторые пытались создать», – говорится в заявлении «Лиона».

Several French outlets reporting this morning that this footage shows Lyon manager Bruno Génésio running after a youngster who was verbally abusive towards his daughter, with the coach allegedly saying: “I will f*** his mother” about the antagoniser. pic.twitter.com/v3FlXev6N0

— Get French Football News (@GFFN) September 3, 2018