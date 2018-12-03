Стали известны пары полуфиналистов в Лиге наций

Сегодня в Дублине состоялась жеребьевка решающего этапа Лиги наций. Стало известно, какие сборные сыграют друг с другом в полуфинале турнира.

Португалия встретится со Швейцарией, а Англия сыграет против Голландии. Первый полуфинал состоится 5 июня, второй — на следующий день. Матч за третье место и финал пройдут 9 июня. Напомним, финальный этап Лиги наций состоится в Португалии.

Победитель турнира получит 7,5 миллионов евро, финалисту достанется 6,5 миллионов евро. Бронзовый призер Лиги наций получит 5,5 миллионов евро, а сборная, занявшая 4-е место, заработает 4,5 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА