Стали известны пары полуфиналистов в Лиге наций

Сегодня в Дублине состоялась жеребьевка решающего этапа Лиги наций. Стало известно, какие сборные сыграют друг с другом в полуфинале турнира.

Португалия встретится со Швейцарией, а Англия сыграет против Голландии. Первый полуфинал состоится 5 июня, второй — на следующий день. Матч за третье место и финал пройдут 9 июня. Напомним, финальный этап Лиги наций состоится в Португалии.

CONFIRMED: #NationsLeague semi-finals!

Who will reach the final?

🇵🇹🆚🇨🇭

🇳🇱🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ayMwIdASXs

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) December 3, 2018