Болельщики «Спартака» признали гол Дениса Глушакова самым лучшим в прошедшем сезоне

Автор: Никита Воробьев 0

Денис Глушаков

Денис Глушаков стал автором наилучшего гола московского «Спартака» в сезоне 2016/2017. Такое мнение выразили большинство болельщиков столичной команды.

Пушечный удар полузащитника на добавленной минуте матча с пермским «Амкаром» победил с огромным отрывом от преследователей. За него проголосовали более 63% болельщиков. На втором месте оказался гол Ивелина Попова (12%) в ворота «Рубина», а на третьем – забитый Зе Луишем мяч (7,5%) в игре с ЦСКА.

«В выборе болельщиков нет ничего удивительного: пушечный удар капитана, который принес команде важнейшую домашнюю победу, считается одним из главных символов чемпионского сезона «Спартака»

Поздравляем победителей и благодарим всех, кто принял участие в голосовании!» — говорится на официальном сайте клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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