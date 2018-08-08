Вратаря киевского «Динамо» Дениса Бойко во время матча Лиги чемпионов со «Славией» укусила оса

Во время матча Лиги чемпионов «Динамо» из Киева против «Славии» с вратарем киевлян Денисом Бойко случилось неприятное. Он был укушен осой.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что голкипера Дениса Бойко в начале матча 3-го квалификационного раунда со «Славией» укусила оса.

«Его укусила оса. Я говорю серьезно.

Как игралось в такой духоте? Даже сидеть было тяжело, но неудобно было обеим командам – ​​погода для всех одинакова.

Но наши игроки в плане движения выдержали», – отметил Хацкевич.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт киевского «Динамо»