Вратаря киевского «Динамо» Дениса Бойко во время матча Лиги чемпионов со «Славией» укусила оса

Во время матча Лиги чемпионов «Динамо» из Киева против «Славии» с вратарем киевлян Денисом Бойко случилось неприятное. Он был укушен осой.
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сообщил, что голкипера Дениса Бойко в начале матча 3-го квалификационного раунда со «Славией» укусила оса.
«Его укусила оса. Я говорю серьезно.
Как игралось в такой духоте? Даже сидеть было тяжело, но неудобно было обеим командам – погода для всех одинакова.
Но наши игроки в плане движения выдержали», – отметил Хацкевич.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт киевского «Динамо»