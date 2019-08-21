«Зенит» готов сделать новое предложение по братьям Миранчукам

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки могут продолжить карьеру в другом российском клубе. Ими интересуется «Зенит».
«Сине-бело-голубые» готовят новое предложение железнодорожникам по трансферу футболистов сборной России.
Петербургский клуб готов заплатить 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал 25 миллионов и получил отказ.
Отмечается, что 23-летние игроки намерены продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Алексей Миранчук провел за «Локомотив» в общей сложности 198 матчей, забил 30 голов и сделал 40 результативных передач. На счету его брата Антона 90 матчей, 22 мяча и 12 голевых пасов.
Фото: Global Look Press
Источник: «Невские новости»