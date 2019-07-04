Марсело попросил «Реал» выставить его на трансфер

Защитник «Реала» Марсело может покинуть команду летом. 31-летний бразилец обратился к клубу с просьбой выставить его на трансфер.

Главный тренер Зинедин Зидан дал свое согласие на уход игрока.

К футболисту проявляют интерес команды английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и чемпионата Китая. Переход может состояться в ближайшие недели.

Марсело выступал за испанский клуб с 2007 года.

За 12 лет в Мадриде бразилец принял участие в 343 играх, и отметился 25 голами. Защитник четыре раза стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка Короля, трехкратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Марсело провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport