Марсело попросил «Реал» выставить его на трансфер

Защитник «Реала» Марсело может покинуть команду летом. 31-летний бразилец обратился к клубу с просьбой выставить его на трансфер.
Главный тренер Зинедин Зидан дал свое согласие на уход игрока.
К футболисту проявляют интерес команды английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и чемпионата Китая. Переход может состояться в ближайшие недели.
Марсело выступал за испанский клуб с 2007 года.
За 12 лет в Мадриде бразилец принял участие в 343 играх, и отметился 25 голами. Защитник четыре раза стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка Короля, трехкратным обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Марсело провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport