Ромелу Лукаку будет играть в «Интере» под 9-м номером

Бельгийский новичок «Интера» определился с игровым номером. 26-летний нападающий взял номер аргентинского форварда Мауро Икарди.

Ранее под этим номером выступал нападающий миланского клуба Мауро Икарди. Напомним, аргентинцем интересуются «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед», заключив с миланцами контракт до лета 2024 года. Ранее стало известно, что 26-летний бельгиец в Италии будет получать 9 миллионов евро в год. В свою очередь, «МЮ» выручит от его продажи до 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лукаку провел 32 матча в чемпионате Англии. В его активе 12 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Интера»