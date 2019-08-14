«Краснодар» лишил «Порту» 44 миллионов евро

Стали известны финансовые убытки «Порту» от проигрыша «Краснодару» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Сумма потерь португальского клуба составила 44 млн евро.

По информации источника, португальцы потеряют 44 миллиона евро, в которые входит фиксированная плата за участие групповой стадии Лиги чемпионов, а также бонус за успешное выступление в еврокубках в последнее десятилетие.

Кроме того, на неудаче команды Сержиу Консейсау заработает «Бенфика». Столичный клуб получит 100% денег от телевизионных доходов. Если в Лиге чемпионов играют два представителя одной страны, то телевизионные деньги делятся в пропорции 55% на 45% в пользу чемпиона.

Последний раз «Порту» не участвовал в групповом этапе престижнейшего европейского турнира в сезоне-2010/11. Португальский клуб продолжит свою еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

Напомним, команда из Порту по сумме двух матчей уступила «Краснодару» (1:0, 2:3) и попала в групповой этап Лиги Европы. Соперником краснодарцев в плей-офф квалификации Лиги чемпионов станет «Олимпиакос».

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola