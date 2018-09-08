Мино Райола обсудит с руководством «Ювентуса» возможное возвращение Поля Погба

Агент Мино Райола встретится с руководством «Ювентуса». Его клиент Поль Погба может перейти в туринский клуб.

Райола обсудит с руководством «бьянконери» будущее нападающего Мойзе Кина, а также возможный трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринский клуб открыт для возвращения француза, который уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

В общей сложности он провел в составе туринцев 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 43 голевых передачи. Летом 2016 года он перебрался в «МЮ» за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Юнайтед» отложил переговоры о новом контракте Погба.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia