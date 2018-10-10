Кокорин не явился на допрос в отведенное время

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не явился на допрос в ГУ МВД в Москве до 18:00. Его скорее всего объявят в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что футболист должен был явиться на допрос до 18:00. В противном случае он рискует быть объявленным в федеральный розыск.

8 октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Стоит отметить, что Мамаев явился на допрос в ГУ МВД до отведённого времени.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»