«Монако» включился в борьбу за Эдина Джеко

Автор: Анатолий Акулов 0

Эдин Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может покинуть клуб этим летом. 33-летним боснийцем заинтересовался «Монако».

Из-за возможного ухода из клуба Радамеля Фалькао «монегаски» вынужденно переключились на поиски нового форварда. Одним из приоритетных вариантов является как раз Эдин Джеко.

Сообщается, что главный тренер Леонарду Жардим заинтересован в трансфере боснийца. Нападающий подходит под схему 4-4-2, по которой собирается играть португальский специалист. Также на игрока претендует миланский «Интер».

В прошедшем сезоне Джеко провел 33 матча в чемпионате Италии. На его счету 9 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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