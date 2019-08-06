«Монако» включился в борьбу за Эдина Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может покинуть клуб этим летом. 33-летним боснийцем заинтересовался «Монако».

Из-за возможного ухода из клуба Радамеля Фалькао «монегаски» вынужденно переключились на поиски нового форварда. Одним из приоритетных вариантов является как раз Эдин Джеко.

Сообщается, что главный тренер Леонарду Жардим заинтересован в трансфере боснийца. Нападающий подходит под схему 4-4-2, по которой собирается играть португальский специалист. Также на игрока претендует миланский «Интер».

В прошедшем сезоне Джеко провел 33 матча в чемпионате Италии. На его счету 9 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football