Лига наций. Россия одержала победу над Турцией

Сборная России дебютировала в Лиге наций в матче против Турции. Россиянам удалось одержать победу.

Лига наций.

ТУРЦИЯ — РОССИЯ — 1:2 (1:1)

Трабзон. 7 сентября.

Стадион: «Шенол Гюнеш». 37654 зрителя.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

Турция: Кырынтылы, Езбайраклы, Азиз (Айхан, 46), Сеюнджю, Али, Топал (Малли, 71), Йокушлу, Юндер, Языджи (Езякуп, 57), Чалханоглу, Дженк.

Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов (Рауш, 82), Кузяев (Могилевец, 73), Зобнин, Газинский, Ерохин, Черышев (Ионов, 79), Дзюба.

Голы: 0:1 — Черышев (13), 1:1 — Азиз (41), 1:2 — Дзюба (49).

Предупреждения: Езбайраклы (39), Кудряшов (54), Дзюба (89).

10 (5) удары (в створ) 12 (4)

8 фолы 18

6 угловые 3

1 офсайды 2

62 % владения мячом 38

Сборная России дебютировала в новом международном турнире Лиге наций. Первым соперником стала сборная Турции, с которой россияне играли в товарищеском матче перед ЧМ-2018. Тогда встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Уже на 13-ой минуте Марио Фернандес с правого угла навесил в штрафную, Кузяев ворвался на ближнюю штангу, головой прокинул дальше, мяч отскочил от головы игрока сборной Турции в ноги Черышеву. Точный удар и гол! Но в конце первого тайма турки хорошо разыграли мяч в штрафной, Джикия совершил вынос головой, но мяч достался Азизу, который точным ударом сравнял счет. И все же в начале второго тайма капитан сборной России Артем Дзюба прекрасно принял мяч, выбежав за спины защитников и точно реализовал удар. Вратерь Турции с в этом моменте свою команду не спас. Как итог, сборная России продолжает радовать своих болельщиков и добывает победу в первом матче Лиги наций.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»