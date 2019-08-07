«Манчестер Юнайтед» оштрафует Ромелу Лукаку

Автор: Анатолий Акулов 0

Ромелу Лукаку

«МЮ» собирается наказать Ромелу Лукаку за пропуск тренировки. Бельгийскому нападающему грозит денежный штраф.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели Лукаку тренировался с «Андерлехтом». Стало известно, что главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер дал своим игрокам выходной в понедельник.

Манкунианцы собирались на базу во вторник для того, чтобы начать подготовку к матчу 1-го тура АПЛ против «Челси». Бельгиец же не прибыл в Манчестер и, соответственно, пропустил тренировку.

Таким образом, на 26-летнего форварда клуб наложит штраф, размеры которого пока не разглашаются. Ромелу хочет покинуть «Манчестер». В его трансфере заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

В прошедшем сезоне Лукаку провел 32 матча в чемпионате Англии. В его активе 12 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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