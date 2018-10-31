Кубок России. 1/8 финала. «Оренбург» обыграл дома «Тюмень»

В 1/8 финала Кубка России «Оренбург» принимал у себя «Тюмень». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Кубок России. 1/8 финала

ОРЕНБУРГ — ТЮМЕНЬ — 1:0 (1:0)

Оренбург. 31 октября.

Стадион: «Газовик».

Судья: Владимир Москалёв (Воронеж).

«Оренбург»: Довбня, Сутормин, Сиваков, Бегич, Андреев, Терехов, Кулишев (Алвеш, 68), Чиркин, Мишкич, Чуканов, Галаджан (Маляров, 74).

«Тюмень»: Обухов, Васиев, Столяренко, Хайманов, Рябокобыленко, Чудин, Леонтьев, Коронов (Теленков, 46), Парняков (Лешонок, 69), Глухов (Карпов, 56), Вотинов.

Гол: 1:0 — Сутормин (32 — с пенальти).

Предупреждения: Обухов (31), Галаджан (39), Кулишев (55), Карпов (90), Сутормин (90).

13 (9) удары (в створ) 2 (1)

7 угловые 4

1 офсайды 1

57 % владения мячом 43

«Оренбург» сразу же включился в игру. Команда создавала опасные моменты и не давала «Тюмени» чувствовать себя свободно. Однако усилия «Оренбурга» увенчались успехом только во второй половине первого тайма. Обухов сфолил на Кулишеве, и судья назначил пенальти. На 30 минуте Сутормин пробил 11-метровый и открыл счет. «Оренбург» продолжал создавать проблемы «Тюмени». Второй тайм для последней команды складывался намного лучше первого. Но «Тюмени» это не помогло. В 1/4 финала Кубка России проходит «Оренбург».



Фото: Twitter ФК «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»