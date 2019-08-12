«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Барселона» недовольна ходом переговоров с «Пари Сен-Жермен» по трансферу бразильского форварда Неймар. Клуб решил приостановить их. 

По информации источника, несмотря на готовность «ПСЖ» отпустить Неймара в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жесткой манерой ведения переговоров со стороны парижан.

Источник также утверждает, что «Барселона» не станет включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» недостаточно высоко оценил португальца.

Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вел переговоры об уходе 27-летнего Неймара из клуба. Отметим, что в услугах бразильского форварда также был заинтересован «Реал», однако французский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 85 миллионов фунтов стерлингов. «ПСЖ» также отказался обменивать валлийца Гарета Бэйла на Неймара.

Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с «Нимом» (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

 

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