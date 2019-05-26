«Бетис» интересуется кандидатурой Тьерри Анри

Экс-тренер «Монако» Тьерри Анри может возглавить команду из чемпионата Испании. Кандидатуру француза рассматривает «Бетис».

Сообщается, зелено-белые интересуются бывшим специалистом «монегасков». Ранее они предложили пост главного тренера Рафаэлю Бенитесу, который сейчас руководит командой «Ньюкасл Юнайтед». Но испанец ответил отказом.

Напомним, «Бетис» объявил о завершении сотрудничества с Кике Сетьеном по окончании сезона-2018/19. В нынешнем сезоне клуб занял 10 место с 50 очками.

Также была информация, что Анри может занять тренерский пост в «Нью-Йорк Ред Буллз» или в «Андерлехте».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror