Артуро Видаль согласовал с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год

Стали известны новые детали перехода полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в «Интер». Игрок уже согласовал контракт.
31-летний хавбек согласовал с руководством «нерадзурри» условия личного контракта.
Соглашение с чилийцем будет рассчитано на три года, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год.
Ранее стало известно, что клубы близки к согласованию трансфера игрока. Изначально «Интер» арендует его на сезон с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia