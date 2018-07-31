Артуро Видаль согласовал с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год

Стали известны новые детали перехода полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в «Интер». Игрок уже согласовал контракт.

31-летний хавбек согласовал с руководством «нерадзурри» условия личного контракта.

Соглашение с чилийцем будет рассчитано на три года, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год.

Ранее стало известно, что клубы близки к согласованию трансфера игрока. Изначально «Интер» арендует его на сезон с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia