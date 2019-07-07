Жозе Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью мог возглавить «Гуанчжоу Эвергранд». Стали известны условия соглашения между китайским клубом и специалистом. 

Португальцу предлагали контракт в 100 млн евро. Ему «Гуанчжоу Эвергранд» намеревался платить примерно 31 млн евро в год. Сюда также входили и бонусы. Кроме того утверждается, клуб давал Моуринью право самому выбрать срок работы с командой.

Но специалист отказался от предложения. Причиной стала предположение португальца о том, что переезд в Китай будет непростым для его семьи.

Напомним, манкунианцы отправили Моуринью в отставку в прошлом году. В английском клубе он проработал два года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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