Жозе Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью мог возглавить «Гуанчжоу Эвергранд». Стали известны условия соглашения между китайским клубом и специалистом.

Португальцу предлагали контракт в 100 млн евро. Ему «Гуанчжоу Эвергранд» намеревался платить примерно 31 млн евро в год. Сюда также входили и бонусы. Кроме того утверждается, клуб давал Моуринью право самому выбрать срок работы с командой.

Но специалист отказался от предложения. Причиной стала предположение португальца о том, что переезд в Китай будет непростым для его семьи.

Напомним, манкунианцы отправили Моуринью в отставку в прошлом году. В английском клубе он проработал два года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports