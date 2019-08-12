УЕФА может отменить отстранение Мурада Мусаева в еврокубках

РФС и «Краснодар» продолжают попытки отменить отстранение старшего тренера Мурада Мусаева в еврокубках. Специалисту могут вернуть возможность находиться в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка.

В начале июля УЕФА запретил Мусаеву находиться в технической зоне во время матчей еврокубков в течение года. Решение было мотивировано тем, что у специалиста нет соответствующей лицензии.

На данный момент РФС и «Краснодар» при помощи юридической организации из Швейцарии продолжают переговоры с УЕФА. Отмечается, что Мусаеву может появиться возможность находиться в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка.

Напомним, в среду в 3-ем квалификационном раунде ЛЧ «Краснодар» проиграл «Порту» на своем поле со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Португалии 13 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: bookmaker-ratings.ru