Тони Кроос об отставке Хулена Лопетеги: «Увольнение тренера – самое большое поражение игроков»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Хулен Лопетеги

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. Об отставке испанца стало известно ночью 30 октября.

«Самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера. Особенно в случае с Лопетеги, потому что он отличный тренер и замечательный человек. Спасибо, Хулен!» – написал Кроос в твиттере.

Напомним, что Лопетеги был уволен с пост главного тренера мадридского «Реала». Сейчас его обязанности на себя взял Сантьяго Солари, ранее возглавлявший «Кастилью».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Тони Крооса

 

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