Тони Кроос об отставке Хулена Лопетеги: «Увольнение тренера – самое большое поражение игроков»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. Об отставке испанца стало известно ночью 30 октября.

«Самое большое поражение для игроков – когда увольняют тренера. Особенно в случае с Лопетеги, потому что он отличный тренер и замечательный человек. Спасибо, Хулен!» – написал Кроос в твиттере.

The biggest defeat for players is when the coach has to go. Especially in this case because he is a great coach and great person. Thanks Julen! pic.twitter.com/VRhWVcfpKa

— Toni Kroos (@ToniKroos) October 30, 2018