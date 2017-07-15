«Барселона» предложит 70 млн. евро и Ивана Ракитича за Марко Верратти

«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Каталонский клуб готовы заплатить за итальянца 70 млн. евро и включить в сделку Ивана Ракитича.

Парижане могут отпустить свою звезду, если смогут приобрести Килиана Мбаппе. Только в этом случае президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пересмотрит свое решение относительно Варратти. Напомним, что полузащитник «Скуадры Адзурры» не раз открыто заявлял о своем желании продолжить карьеру в «Барселоне», однако в Париже отклоняют любые предложения о трансфере игрока.

Сделку может облегчить тот факт, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери знаком с Ракитичем и работал с ним в «Севилье». Специалист рассчитывает на полноценную замену итальянцу, если тот все-таки покинет столицу Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es