«Барселона» предложит 70 млн. евро и Ивана Ракитича за Марко Верратти

«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Каталонский клуб готовы заплатить за итальянца 70 млн. евро и включить в сделку Ивана Ракитича.
Парижане могут отпустить свою звезду, если смогут приобрести Килиана Мбаппе. Только в этом случае президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пересмотрит свое решение относительно Варратти. Напомним, что полузащитник «Скуадры Адзурры» не раз открыто заявлял о своем желании продолжить карьеру в «Барселоне», однако в Париже отклоняют любые предложения о трансфере игрока.
Сделку может облегчить тот факт, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери знаком с Ракитичем и работал с ним в «Севилье». Специалист рассчитывает на полноценную замену итальянцу, если тот все-таки покинет столицу Франции.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es