Александр Кокорин: «Слова про инвалидность — это не преувеличение»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о жизни в исправительной колонии. Также он поведал о команде «Золотой лев», которую собрали заключенные.

В субботу Кокорин вместе с Павлом Мамаевым принял участие в товарищеском матче с командой ПФЛ «Салют» и был признан лучшим игроком встречи. Команда заключенных одержала победу со счетом 4:2.

— Когда вы были в СИЗО, писали, что вы можете стать инвалидом. Скажите честно, это же преувеличение?

— Это не преувеличение. Я бы вас сейчас показал. Никто не знает, что там в итоге с коленом могло быть. Элементарное вроде дело — допустить врача в СИЗО — он же не фигурант дела. Нужно было элементарно помощь оказать, в которой я нуждался, — передает слова Кокорина Степан Чаушьян.

— Ваша команда называется «Золотой лев». У нее есть какая-то история?

— Просто надо было как-то назвать команду — за неделю. Название должно было устроить всех. Остановились на этом.

— Расскажите про партнеров.

— Долго рассказывать. Их здесь 15 человек — ребята постоянно с нами играют, готовятся. Нам же заранее объявили, что будет несколько игр. Поэтому сразу собрали всех, кто хоть как-то занимался спортом.

— Как вас тюрьма изменила?

— Смотря какая тюрьма. В СИЗО сложно было — там ты сидишь, а твоя вина еще не доказана, а твои действия трактуют под ту статью, которую хотят. Там процентов 80 закрывают по беспределу. Люди стараются доказать свою невиновность, а оговорить можно любого человека. Непонятно, чему может научить СИЗО. А в исправительной колонии все понятно — здесь есть распорядок. Побудка, завтрак, обед, ужин — все по расписанию. Работа. Вечером спорт. У тебя есть отбой. Это учит дисциплине. Это порядок. Это характер.

— Если бы ты встретил Дениса Пака, пожал бы ему руку?

— Пожал бы — у меня к нему нет никаких претензий. Мы извинились. Если он настоящий мужчина — должен был повторить свои слова, которые он тогда сказал. Я с детства учился, что надо отвечать за свои слова. Мы же пришли и признались, что да — ударили. У него — единственный свидетель, который начитал все по бумажке. Некрасиво как-то. Мы уже просто ждем освобождения — в любом случае это произойдет в этом году.

— Что для вас этот матч значит?

Для нас это радость — выйти на поле и кем-то сыграть. К нам приехала профессиональная команды и мы этому рады. Для арестантов это тоже многое значит — у них здесь все дни одинаковы, а тут — столько прессы приехало.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. 2 августа футболист подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ